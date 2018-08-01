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Черноморское побережье оставят без жилья

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать проект закона, ограничивающий стройку в прибрежной зоне региона. Об этом сообщает ТАСС.

Под запрет должно попасть строительство жилых зданий выше трех этажей в 300 метрах от воды. «На побережье зачастую ведется недальновидная строительная политика. Вместо того, чтобы строить отели, концертные площадки, досуговые центры, прибрежная зона застраивается жилыми высотками, так, что даже моря не видно. Надо жестко запретить застройку там, где можно возвести курортную инфраструктуру. Это наша стратегическая задача», — цитирует Кондратьева информагентство.

По информации ТАСС, поручение было выдано губернатором после пожара, который произошел в одном из частных жилых домов на побережье Сочи утром 30 июля. В результате пожара погибли восемь человек, в том числе 16-летний подросток.

Весной 2018-го стало известно о том, что на период с 31 мая до 30 сентября в Ялтинском регионе Крыма приостанавливаются все строительные работы. Исключение было сделано только для объектов, вошедших в федеральную программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».
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