Петербуржец подарил дачу родственнику и попал под суд

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор местному жителю, подарившему родственнику недвижимость за городом. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как выяснилось в ходе судебных разбирательств, дом с садовым участком подлежал аресту — петербуржец задолжал более двух миллионов рублей и, опасаясь изъятия имущества в пользу кредитора, быстро передал его третьему лицу. В ФССП отмечают, что мужчина имел денежные средства на банковских счетах, но не предпринял никаких действий для погашения задолженности. Вместо этого он решил «спрятать» свою дачу.

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Тем самым должник воспрепятствовал судебному приставу, намеревавшемуся осуществить арест имущества. В отношении гражданина возбудили уголовное дело за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Суд признал петербуржца виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.

Должники нередко пытаются избежать изъятия имущества полулегальными способами. В июле текущего года сообщалось о жителе Великого Новгорода, спрятавшем свою машину во дворе отдела Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Мужчина, задолжавший более 330 тысяч рублей алиментов, рассчитывал, что там автомобиль искать не будут. Он просчитался: машину быстро обнаружили.