Неизвестные тайно скупили половину элитного жилья в Москве

Половина нового предложения элитной жилой недвижимости Москвы так и не поступила в открытую продажу. Объекты были реализованы на теневом рынке. Об этом сообщается в материалах компании Kalinka Group (есть в распоряжении «Дома»).

По состоянию на конец июля на рынок выведено 16 объектов высокобюджетного сегмента, теневым образом реализованы квартиры в восьми из них, отмечают в компании. Больше всего таких объектов расположено в районах Хамовники и Тверской.

Совокупный объем закрытого предложения, проданного с начала 2018-го, составил 550 лотов, общая площадь — 78 тысяч квадратных метров.

«Покупка квартиры в закрытых продажах доступна лишь через ограниченный пул брокерских компаний (...), — комментирует Екатерина Румянцева, председатель совета директоров Kalinka Group. —Такое предложение интересно, прежде всего, инвестиционным покупателям, поскольку выгода от покупки объекта в закрытых продажах в среднем составляет 15 процентов от стартовой цены, с которой объект выйдет на рынок».

Ранее о том, что многие квартиры в московских ЖК, относящихся к супердорогому сегменту, никогда не поступают в открытую продажу, сообщали эксперты агентства Penny Lane Realty. «Как правило, в буквальном смысле они не продаются на рынке — их предлагают своим клиентам в узком кругу, — отметили в компании. — Есть варианты, которые всегда будут на вес золота, они доступны лишь единицам».