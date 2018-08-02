Украинка 50 лет ждала квартиру от государства и решилась на голодовку

В Львове 72-летняя учительница физкультуры Стефания Вовк, стоящая в очереди на жилье с 1968 года, то есть в течение 50 лет, решила привлечь внимание властей к жилищной проблеме посредством голодовки. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Женщина родилась в Львовской области, но уехала учиться в Санкт-Петербург (тогда Ленинград), а затем вернулась и поселилась в общежитии, так как родительская квартира досталась ее сестрам. После рождения дочери из общежития ее выселили, и учительнице пришлось переехать в небольшой съемный дом без удобств в 30 километрах от города. Там она проживает до сих пор.

«Тогда же встала на очередь как мать-одиночка, — рассказала Стефания Вовк изданию. — Недоумевала, почему не дали жилье как молодому специалисту: обещали в течение года решить вопрос. И до сих пор решают. Была я сначала в очереди под 12 номером, а теперь под 22-м. И под ним я уже 15 лет».

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Украинка не раз просила помощи у чиновников, в том числе у бывшего президента страны Виктора Ющенко, но квартиру ей так и не предоставили. На протяжении последних двух недель Вовк ничего не ест и стоит возле городской ратуши с повязкой «Голодаю» и плакатом «Позор Садовому (мэр Львова — Андрей Садовый — прим. "Дома"), что учитель без жилья — бомж». Она грозится попросить убежища в США, так как на Украине, по ее словам, ей жить негде.

Пожилые люди порой решаются на отчаянные поступки ради материальных благ. В июне текущего года сообщалось о пенсионерке из Ленинградской области, которая инсценировала ограбление банка, чтобы удвоить сумму имеющихся у нее накоплений и купить квартиру в подарок на свадьбу своей внучке.