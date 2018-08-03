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«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье

За последний год число продаж на первичном рынке загородной недвижимости Московской области увеличилось на 38 процентов. Наибольшей популярностью пользуются участки без каких-либо построек, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в «Дом».

По данным аналитиков, всего за второй квартал 2018-го в регионе заключили более четырех тысяч сделок по покупке участков, квартир в малоэтажных домах, таунхаусов, дуплексов и коттеджей. Основной объем спроса приходится на «голую» землю — участки без подряда: их выбрали 65 процентов покупателей.

«Значительный перевес участков в предложении и спросе, который мы наблюдаем уже несколько лет, а также дефицит объектов с застройкой свидетельствуют о сложной финансовой ситуации на рынке, — констатируют эксперты. — И наоборот, когда совокупный реализованный спрос на блокированные, отдельно стоящие дома и "малоэтажку" составляет больше половины продаж, это можно назвать более гармоничным состоянием рынка. Однако такую картину последний раз мы видели в 2013 году, и в ближайшее время равновесие вряд ли восстановится».

Ранее сообщалось, что за год к июлю 2018-го цены на рынке частных домов Московской области снизились на два процента, при этом самые дорогие объекты выставлены на продажу в Мытищах, самые дешевые — в Серебряных Прудах, Рошале и Дрезне.
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