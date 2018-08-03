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Россиянин занялся майнингом и попал на рекордный штраф за ЖКХ

Житель Череповца организовал в квартире, где сам не проживал, ферму для майнинга криптовалют, что привело к нетипично высокому потреблению энергии жилым помещением. Об этом сообщается на сайте ресурсопоставляющей организации «Вологдаэнерго».

«В рамках мероприятий по отключению должников от электричества специалисты "Вологдаэнерго" обратили внимание на небольшую однокомнатную квартиру в Зашекснинской части города Череповца, — говорится в сообщении компании. — Метраж жилого помещения — 47 квадратных метров, а расход электроэнергии необычно большой: от 16 до 23 тысяч рублей в месяц».

Как выяснилось, в квартире никто не проживал постоянно, помещения были заставлены оборудованием для майнинга криптовалюты. В результате нетипично высокого энергопотребления хозяин квартиры накопил долг перед ресурсопоставляющей компанией в размере 48 тысяч рублей. По данным «Вологдаэнерго», это один из самых крупных долгов в регионе.

Майнинг — способ добычи криптовалюты с помощью вычислительных мощностей, значительно увеличивающий нагрузку на сеть. Кроме того, в помещении, где работает майнинговая ферма, сильно нагревается воздух. В российских городах периодически происходят случаи возгорания квартир, которые используются для майнинга, обычно причиной становится короткое замыкание проводки. Такие случаи в 2018 году отмечались, например, в Томске и Северске.
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