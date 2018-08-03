У Петросяна и Степаненко нашли шесть элитных квартир

В собственности супружеской пары артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко находится несколько объектов недвижимости, в том числе шесть элитных квартир в разных районах центра Москвы. Об этом со ссылкой на близкие к артистам источники пишет портал «Дни.ру».

Супруги владеют, в частности, квартирой в Сеченовском переулке, жильем на Плющихе, на Смольной улице и в Большом Кондратьевском переулке, а также двумя квартирами на разных этажах одного и того же дома в 1-м Зачатьевском переулке, который относится к так называемой московской Золотой миле.

«Четырехкомнатная квартира площадью 180 квадратных метров в доме Петросяна стоит около 240 миллионов рублей, — приводит портал слова одного из риелторов, работающих с элитной недвижимостью в Москве. — В этом районе мало кто живет постоянно – нет магазинов, больниц рядом. В основном тут покупаются вторые-третьи квартиры для инвестирования свободных денег или последующей сдачи внаем. Стоимость месячной аренды здесь трехкомнатных апартаментов начинается от 300 [тысяч] и доходит до 900 тысяч рублей в месяц. И спрос при этом превышает предложение. Насколько мне известно, в Зачатьевском переулке есть квартиры у жены Вячеслава Фетисова, олигарха Алексея Мордашова».

О разводе артистов СМИ 3 августа сообщила пресс-служба Хамовнического суда Москвы, куда поступило исковое заявление о разделе имущества от Елены Степаненко. Рассмотрение дела назначено на 6 августа. Близкие к артистам источники сообщили о том, что Степаненко претендует на более чем 80 процентов совместно нажитого имущества, включающего, помимо недвижимости, антиквариат и другие ценные вещи. Общую стоимость имущества пары источники оценили в 1,5 миллиарда рублей.

Интересы Петросяна при разводе будет представлять адвокат Сергей Жорин, известный сотрудничеством с артистами из лейбла Black Star, а также с Витасом и рэпером Птахой. Степаненко наняла юриста Елену Забралову, ранее представлявшую интересы Владимира Путина и патриарха Кирилла.

Петросян и Степаненко поженились в 1980-е годы, пара составляет творческий тандем и нередко выступает на сцене вместе.