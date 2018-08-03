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Провинциалы придумали новую схему отъема квартир у москвичей

Нижегородская компания, торгующая жилой недвижимостью в Москве, успешно реализовала квартирную аферу, лишившую столичных покупателей как денег, так и приобретенных квартир. Об этом сообщает портал «Мир Новостей».

Махинация была основана на сговоре с одной из покупательниц, также жительницей Нижнего Новгорода, которая инициировала процедуру банкротства застройщика якобы из-за нарушения им сроков сдачи дома.

Жертвами аферы стали покупатели восьми квартир в одной из новостроек Новой Москвы, заключившие сделку, когда объект был уже достроен. Эти люди к моменту банкротства компании не успели оформить все документы и зарегистрироваться в ЕРГП, а потому не попали под закон о защите прав дольщиков.

После реализации имущества застройщика с торгов эти покупатели, помещенные в третью очередь кредиторов, получили по 100 тысяч рублей компенсации. Как отмечает издание, квартиры были куплены ими по цене от трех до четырех миллионов рублей.

Согласно ранее опубликованным данным аналитиков «Инком-Недвижимость», в июне 2018 года ситуация на первичном рынке недвижимости Московского региона обострилась из-за ожидания банкротств ряда компаний-застройщиков. Это привело к оттоку покупателей с рынка новостроек.

«Мы наблюдаем (...) ту же ситуацию, что и где-то до 2014 года: тогда люди зачастую отказывались от идеи приобрести объект в возводимом ЖК, опасаясь недостроя, — отметил директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома. — Потенциальные покупатели (...), начинают подумывать о том, чтобы ради минимизации рисков уйти во вторичный сегмент и подобрать себе уже готовый объект».
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