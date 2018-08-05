Победитель «Тур де Франс» с палкой напал на дом актера Тиля Швайгера

Немецкий велогонщик, победитель «Тур де Франс» Ян Ульрих задержан на испанском острове Майорка за вторжение на участок своего соседа, немецкого режиссера и актера Тиля Швайгера. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Швайгер принимал гостей, когда на территорию его поместья проник спортсмен с черенком метлы в руках. Ульрих, по словам актера, вел себя вызывающе и угрожал гостям. Швайгеру пришлось обратиться за помощью в полицию.

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Еще до прибытия стражей порядка актер заявил Ульриху, что больше не считает его своим другом. Бывший велогонщик поселился на соседнем участке два года назад и за это время очень изменился, отметил Швайгер. Он добавил, что советовал Ульриху пройти курс лечения от зависимости.

Тиль Швайгер известен ролями в таких фильмах, как «Достучаться до небес», «Гонщик», «Значит, война» и «Бесславные ублюдки». Он также снял более десятка фильмов с собой в главной роли как режиссер.

Ян Ульрих стал победителем «Тур де Франс» в 1997-м, в 2000-м взял золото Олимпиады в групповой гонке. Спустя несколько лет он завершил спортивную карьеру, а летом 2013-го признался в употреблении допинга.