Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Победитель «Тур де Франс» с палкой напал на дом актера Тиля Швайгера

Ян Ульрих
Ян Ульрих

Немецкий велогонщик, победитель «Тур де Франс» Ян Ульрих задержан на испанском острове Майорка за вторжение на участок своего соседа, немецкого режиссера и актера Тиля Швайгера. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Швайгер принимал гостей, когда на территорию его поместья проник спортсмен с черенком метлы в руках. Ульрих, по словам актера, вел себя вызывающе и угрожал гостям. Швайгеру пришлось обратиться за помощью в полицию.

Еще до прибытия стражей порядка актер заявил Ульриху, что больше не считает его своим другом. Бывший велогонщик поселился на соседнем участке два года назад и за это время очень изменился, отметил Швайгер. Он добавил, что советовал Ульриху пройти курс лечения от зависимости.

Тиль Швайгер известен ролями в таких фильмах, как «Достучаться до небес», «Гонщик», «Значит, война» и «Бесславные ублюдки». Он также снял более десятка фильмов с собой в главной роли как режиссер.

Ян Ульрих стал победителем «Тур де Франс» в 1997-м, в 2000-м взял золото Олимпиады в групповой гонке. Спустя несколько лет он завершил спортивную карьеру, а летом 2013-го признался в употреблении допинга.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Первый камень
Во что превратился дом легендарного наркобарона Эскобара
Поближе к земле
Почему россияне скупают дачи в Подмосковье
Золотые метры
Как выглядят самые дорогие дома и квартиры Крыма
08:21 3 августа 2018
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
13:15 2 августа 2018
Москвич обустроил дачу с плантацией конопли и наркотиками в бане
21:45 1 августа 2018
Петербуржец подарил дачу родственнику и попал под суд
08:25 1 августа 2018
Черноморское побережье оставят без жилья
14:50 31 июля 2018
Полицейский купил десять квартир и попал под суд
12:41 31 июля 2018
Назван срок строительства новой пирамиды Голода в Подмосковье