Сделанная из торпеды печь удивила пользователей соцсетей

В одном из домов Санкт-Петербурга со времен блокады сохранилась печка-буржуйка, сделанная хозяевами из корпуса торпеды. Фотографию необычного устройства обнародовал в своем Instagram-аккаунте Максим Косьмин — основатель интернет-сообщества «Старый фонд», где публикуются снимки дореволюционного петербургского жилья.
«Заспойлерю сюда, пока свежи воспоминания, — написал Косьмин в комментарии к фото. — Сегодня довелось побывать в одной из самых впечатляющих квартир за все время. Квартира состоит из одной огромной комнаты, где занавесками отделены ванная и кухня. Здесь почти нет архитектурного наследия — это бывшая мастерская. Но есть гигантское окно и наслоения времени буквально каждом сантиметре. Ну и да, блокадная буржуйка в центре комнаты, сделанная из корпуса настоящей торпеды. Хозяйка сжигает там иногда мусор. Просто нет слов».
Адрес дома не указан. Фотография собрала более двух тысяч отметок «Нравится». «Не могу поверить, что это настоящая квартира и она где-то рядом. Так только в книжках и фильмах бывает», — написал один из пользователей Instagram. «Этого не может быть!!! Что-то нереально», — добавил другой.
Печи-буржуйки использовались для обогрева помещений преимущественно в первой половине XX века. Им на смену пришло центральное отопление. Прозвище «буржуйка» устройство получило благодаря округлой форме корпуса, напоминающей карикатурный образ буржуя — человека с большим животом.