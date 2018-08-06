Сделанная из торпеды печь удивила пользователей соцсетей

В одном из домов Санкт-Петербурга со времен блокады сохранилась печка-буржуйка, сделанная хозяевами из корпуса торпеды. Фотографию необычного устройства обнародовал в своем Instagram-аккаунте Максим Косьмин — основатель интернет-сообщества «Старый фонд», где публикуются снимки дореволюционного петербургского жилья.

«Заспойлерю сюда, пока свежи воспоминания, — написал Косьмин в комментарии к фото. — Сегодня довелось побывать в одной из самых впечатляющих квартир за все время. Квартира состоит из одной огромной комнаты, где занавесками отделены ванная и кухня. Здесь почти нет архитектурного наследия — это бывшая мастерская. Но есть гигантское окно и наслоения времени буквально каждом сантиметре. Ну и да, блокадная буржуйка в центре комнаты, сделанная из корпуса настоящей торпеды. Хозяйка сжигает там иногда мусор. Просто нет слов».

Публикация от Maxim Kosmin (@max_kos) 5 Авг 2018 в 11:49 PDT

Адрес дома не указан. Фотография собрала более двух тысяч отметок «Нравится». «Не могу поверить, что это настоящая квартира и она где-то рядом. Так только в книжках и фильмах бывает», — написал один из пользователей Instagram. «Этого не может быть!!! Что-то нереально», — добавил другой.

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Печи-буржуйки использовались для обогрева помещений преимущественно в первой половине XX века. Им на смену пришло центральное отопление. Прозвище «буржуйка» устройство получило благодаря округлой форме корпуса, напоминающей карикатурный образ буржуя — человека с большим животом.