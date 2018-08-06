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Названы регионы-лидеры по росту тарифов ЖКХ

1 июля 2018 года в российских регионах произошла очередная индексация тарифов ЖКХ. Лидерами по росту цен на коммунальные услуги стали Москва, Санкт-Петербург, Камчатский край и республика Саха (Якутия). Об этом сообщают Vesti.ru.

Тарифы ЖКХ пересматриваются ежегодно в рамках предельных индексов, установленных государством для каждого конкретного региона, напоминает издание. В 2018-м максимальное значение индекса (7,5) зафиксировано в Москве. В Санкт-Петербурге, Камчатском крае и Якутии индекс составил 6,5, в Тюменской и Пензенской областях — 5,9, в Приморском крае и республике Башкортостан — 5,8. Высокие значения предельного индекса отмечаются также в Свердловской области и республике Тыва — 5,7 и 5,6 соответственно.

Больше всего платят за ЖКХ жители Чукотского автономного округа — на эту статью расходов у них приходится 59 процентов всех трат среднестатистического жителя региона. В список регионов с высокими тратами на коммуналку в 2018-м вошли также Якутия, Московская, Ленинградская, Магаданская области и Рспублика Коми.

«В среднем же удельный вес расходов россиян на оплату ЖКХ в 2017 году составил 8,6 процента. Большая часть приходится на оплату центрального отопления (34,8 процента), воды (23,7 процента) и газоснабжение сетевым газом (14,8 процента)», — отмечается в материале Vesti.ru.

Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил о том, что повышение НДС с 18 до 20 процентов в 2018 году не приведет к росту тарифов на коммунальные услуги, поскольку индексация может проводиться только один раз в год. С начала 2019 года за счет повышения НДС с 18 до 20 процентов ресурсоснабжающие организации и управляющие компании будут закупать ресурсы по более высоким ценам. При этом, как заверил министр, расходы на компенсацию разницы ресурсоснабжающим компаниям возьмет на себя федеральный бюджет,
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