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Один квадратный метр жилья в Москве оценили в три миллиона рублей

Стоимость одного квадратного метра в пентхаусах Москвы начинается от 196 тысяч и достигает 3,1 миллиона рублей, свидетельствуют материалы агентства Blackwood, поступившие в «Дом» во вторник, 7 августа.

Самый дорогой московский пентхаус расположен в Центральном административном округе, имеет площадь 600 квадратных метров и предлагается покупателям за 1,6 миллиарда рублей. Бюджет его покупки превышает стоимость самого недорогого пентхауса почти в 92 раза.

В среднем «квадрат» городских пентхаусов сейчас стоит 847 тысяч рублей, подсчитали аналитики. В центре этот показатель равен 1,1 миллиона рублей, в округе с самыми дешевыми пентхаусами — Восточном — 274,5 тысячи рублей.

Ранее, в июне, сообщалось, что за год к лету 2018-го цены на пентхаусы в жилых комплексах столицы снизились на треть. Этому способствовал выход в продажу большего количества лотов по стартовой стоимости.
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