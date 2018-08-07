Дана Борисова разорилась на шторы и стиральную машину

Российская телеведущая Дана Борисова завершила обустройство новой квартиры, сообщает онлайн-журнал StarHit.

Звезда «Армейского магазина» выбрала для недавно приобретенных апартаментов недорогую мебель, но потратилась на качественные шторы за 300 тысяч рублей и стиральную машину за 60 тысяч. По словам Борисовой, ей пришлось экономить буквально на всем, чтобы обставить жилище.

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Отдельное внимание телеведущая уделила комнате для дочери, отмечает StarHit: по решению суда 10-летняя Полина Аксенова должна жить с отцом, но ребенок много времени проводит с матерью. «Нам обеим безумно нравится эта квартира, в разы больше, чем предыдущая, а главное, что у Полиночки своя комната, — рассказала изданию Борисова. — У нее до 11 лет не было своей комнаты, она все время о ней мечтала. Полина хочет всегда у меня оставаться. И я хочу».

Телезвезда также сообщила, что ей не пришлось делать ремонт в апартаментах: они продавались с выполненной отделкой и с кухней.

Дана Борисова в 1990-е годы вела передачу «Армейский магазин», с 2005 года — телешоу «Принцип домино», в дальнейшем — ряд программ на каналах НТВ, РБК и «Перец». В 2017-м женщина публично признала, что страдает от наркотической и алкогольной зависимости.