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Чиновник счел 18-этажный дом без лифта нормальным и отправился под суд

В Саратовской области направлено в суд уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего служащего местного Госстройнадзора, сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

Мужчина, являясь должностным лицом, в 2016 году признал соответствующим строительным нормам многоэтажный дом без лифта, подъемников для инвалидов и разрешений на эксплуатацию газового, электро- и теплового оборудования. При наличии очевидных отклонений от проектной документации он составил акт проверки без замечаний. Позже на основании этого документа застройщику выдали разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Новоселы стали заселяться в свои квартиры, заметили изъяны. Местная прокуратура провела проверку и отправила ее результаты в управление Следственного комитета, после чего в отношении чиновника возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

В ходе разбирательств также выяснилось, что служащий предоставил своему работодателю недостоверные сведения о доходах и расходах. Обвиняемого привлекли к дисциплинарной ответственности.

Сам он своей вины не признает. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщала, что недоделки в саратовской новостройке были устранены по требованию прокурора района. Застройщик обеспечил многоквартирный дом лифтовым и другим необходимым оборудованием.
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