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Молния ударила в жилой дом и выжгла половину квартир

В городе Чернопартизанск Луганской области из-за удара молнии произошло возгорание двухэтажного жилого дома на улице Терешковой. Об этом сообщается в паблике «МЧС ЛНР» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сложность состояла в том, что дом построен из дерева, обложен кирпичом, огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. К тому же, данный район — безводный. Тушение проводилось по нескольким направлениям: внутри по лестничным пролетам, с улицы с помощью нескольких трехколенных лестниц», — говорится в сообщении.

Огонь быстро распространился по зданию и успел уничтожить кровлю и четыре из восьми квартир в доме. Серьезно повреждены еще несколько помещений, пострадали межэтажные перекрытия. 11 жителей дома временно размещены в квартирах своих родственников.

Удары молний во время грозы время от времени становятся причиной пожаров, разрушений и приводят к человеческим жертвам. Так, в июле 2018-го из-за попадания молнии выгорела квартира на третьем этаже многоквартирного дома в Чебоксарах. Хозяйка квартиры в момент удара находилась дома, но успела самостоятельно покинуть жилище.

В мае 2018-го молния попала в двух рабочих, которые находились на крыше одной из новостроек Липецка и занимались монтажными работами. Один из мужчин погиб на месте, второй был госпитализирован.
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