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Раскрыты подробности сноса самого страшного здания Москвы

Снос здания Ховринской больницы в Москве начнется осенью 2018 года. Об этом говорится в сообщении Комплекса градостроительной политики и строительства, поступившем во вторник, 7 августа, в редакцию «Дома».

«Конкурс на снос проведен, снос начнется, наверное, в начале осени. Ховринская больница — это сотни тысяч квадратных метров аварийной недвижимости. Обследовав здание, мы поняли, что придется использовать специальные способы сноса, специальную технику, потребовалась дополнительная проектно-сметная документация. Будут различные системы разбора с дальнейшей утилизацией материалов от сноса», — прокомментировал руководитель строичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Ранее, в апреле, стало известно, что на месте недостроенного здания Ховринской больницы будет возведен жилой комплекс, квартиры в котором, в частности, будут предоставляться переселенцам по программе реновации. «Ввод в эксплуатацию жилого комплекса запланирован двумя-тремя очередями в 2020-2021 годах», — уточнил руководитель городского департамента строительства Андрей Бочкарев.

Строительство Ховринской больницы велось с 1980-х годов, но так и не было завершено. В качестве возможных причин долгостроя называются нехватка средств и ошибки при проектировании. В настоящее время здание находится в аварийном состоянии, в отдельных местах отсутствуют фрагменты стен и межэтажные перекрытия. Подвалы долгостроя затоплены.

Территория Ховринской больницы считается опасной из-за привлекательности долгостроя для маргиналов. Здание окружено многочисленными городскими легендами. В 2015 году одной из кинокомпаний был объявлен кастинг на роль в хорроре. В центре сюжета фильма ужасов планировалось поместить группу молодых людей, решивших развенчать мифы о Ховринской больнице и снимающих процесс на любительскую камеру.
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