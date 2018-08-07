У 29-летней помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве

Личная помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова владеет двумя элитными объектами недвижимости в центре Москвы. Об этом сообщает Rambler News Service.

29-летней Брухуновой принадлежит пятикомнатная квартира в Хамовниках площадью 232 квадратных метра, а также 77-метровая «трешка» на Лесной улице. Стоимость первого объекта составляет 232 миллиона, второго — 30 миллионов рублей.

Ранее ряд СМИ сообщал о том, что Татьяна Брухунова якобы состоит в связи с 72-летним сатириком, что и могло стать причиной иска о разводе со стороны жены Петросяна, Елены Степаненко. Средства массовой информации не исключают, что квартиры входят в состав имущества, на которое по суду претендует Елена Степаненко: в ее иске о разделе имущества фигурирует строчка «два объекта недвижимости, приобретенные на имя третьих лиц».

О разводе Петросяна и Степаненко стало известно 3 августа. О событии СМИ сообщила пресс-служба Хамовнического суда Москвы, куда в июле поступил иск Елены Степаненко. 4 августа адвокат Петросяна Сергей Жорин заявил о том, что артист подал встречный иск к жене, поскольку та «в описательной части слишком увлекается разделом имущества и забывает о расторжении брака».

Первое заседание по бракоразводному процессу состоялось 6 августа. Оба супруга на суд не явились, при этом Петросян в день заседания поделился в своем Instagram постом о своем хорошем настроении. «Лето. Цветы цветут. Люди загорают даже у себя дома. Настроение улучшается! Чего вам и желаю! Самое главное, не теряйте радость и оптимизм!» — написал сатирик, приложив к посту свою фотографию на фоне цветов в вазе. На снимке Петросян широко улыбается.

Петросян и Степаненко женаты с середины 1980-х. Артисты составляют творческий тандем и часто выступают на сцене вместе.