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Собянин пообещал восстановить «Кавказ»

Историческое здание ресторана «Кавказ», построенное на территории парка Горького в середине прошлого столетия, будет отремонтировано. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

«Отремонтируем ресторан "Кавказ" в #ПаркГорького. Это объект культурного наследия, построенный в 1950-е годы. Максимально сохраним внешний и внутренний вид здания», — написал градоначальник.

Здание «Кавказа» расположено около Голицынского пруда, в последние годы летом в нем работает ресторан «Пряности и радости», открытый холдингом Ginza Project.

Парк Горького основан в 1928 году, в 2018-м ему исполняется 90 лет. Главным архитектором ЦПКиО, осуществившим в конце 1920-х годов планировку партера парка — от входа до Нескучного сада, был авангардист Константин Мельников. Общая площадь парка составляет почти 220 гектаров.
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