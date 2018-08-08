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Россиянка получила квартиру и оказалась в долговой западне

26-летняя жительница Новосибирска Вера Семка вступила в наследство, потеряв обоих родителей. Девушка получила в собственность квартиру, через год после этого к ней обратились коллекторы с требованием отдать долг. Об этом сообщается на сайте телеканала «Настоящее время».

Как выяснилось, долг родителей девушки был продан коллекторскому агентству, и за год, который прошел с ее вступления в наследство, сумма выросла почти вдвое. Задолженность возникла в 2008 году, хотя основание для финансовых проблем семьи было заложено в 1994-м. Отец Веры, пытаясь помочь своему другу вернуть долг местной жительнице Анне Гордиенко, переписал на нее свою квартиру.

«У меня в детстве и в юности не было никакого понимания, что происходит относительно всего этого. Я помню только каких-то людей в черных кожаных куртках, году в 95-96-м это было. Но никто никогда не приходил и не просил нас освободить квартиру», — приводит издание слова Веры.

В 2008 году Гордиенко обратилась в суд, требуя взыскать с родителей Веры Семки рыночную стоимость занимаемой ими квартиры. На тот момент недвижимость оценивалась в 1,76 миллиона рублей. «Я знаю, что с матери не списывали денег, потому что у нее не было официального места работы, и исполнение производства было проблематичным. А с отца высчитывали. Сначала с зарплаты, потом с пенсии», — рассказала девушка телеканалу.

В 2014-м оба родителя Веры скончались. При этом девушка получила в наследство не только квартиру, но и долг, выросший к тому моменту до 1,88 миллиона рублей. Вскоре после этого Гордиенко продала долг коллекторскому агентству, и спустя год после вступления в наследство Вера Семка узнала, что должна уже 3,5 миллиона. По информации издания, доход девушки составляет 23 тысячи рублей в месяц.

Дело по иску коллекторского агентства на момент публикации не закрыто. На заседании 2 августа 2018-го истец заявил о согласии отказаться от претензий в обмен на квартиру. Стоимость недвижимости, по словам Веры Семки, в 2018 году составляет порядка пяти миллионов рублей.

Летом 2018 года сообщалось, что с 2019-го коллекторы смогут получить доступ к биометрическим данным россиян. Передавать данные им будут банки при продаже дебиторской задолженности. Такая мера призвана помочь избежать ошибок при взыскании долгов.
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