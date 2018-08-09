Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Бирюлево зачистили от жадных квартирных хозяев

За восемь месяцев 2018 года в московском районе Бирюлево Восточное выявлено более 500 квартир, хозяева которых нелегально сдают жилье в аренду, уклоняясь от уплаты налогов. Об этом сообщается на сайте района.

Поиск таких квартир и выявление их владельцев велись полицией при помощи ГБУ «Жилищник района Бирюлево Восточное», товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов, а также в рамках операции «Нелегал 2018». В районной управе отметили, что на легальность проверяется каждый случай сдачи жилья.

«Глава управы района Кирилл Канаев призвал жителей быть внимательными к своим соседям, проявлять бдительность, обращать внимание на новых людей в подъезде», — отмечается в сообщении. По статистике управы, с 1 января 2018 года было получено 67 сообщений и коллективных жалоб от жителей по фактам незаконной сдачи квартир в аренду.

По заявлениям местных властей, средства, поступающие от взыскания налогов на доходы за сдачу жилья, перечисляются на благоустройство района.

«Если вы не хотите или по какой-либо причине не можете вести налоговой отчетности, то можно купить патент на сдачу недвижимости в аренду (...) В Бирюлево Восточном годовая стоимость патента составляет для квартиры площадью до 50 квадратных метров 18 тысяч рублей, от 50 до 75 "квадратов" — 36 тысяч рублей, до 100 "квадратов" — 60 тысяч рублей», — напомнил, комментируя результаты проверки, председатель совета оперативных пунктов охраны порядка района Сергей Ребриков.

Ранее городские власти сообщали о том, что в Москве разработан механизм обнаружения фактов нелегальной аренды с помощью анализа больших данных (big data). «Механизм оттестирован, мы понимаем, как это работает. В определенный момент времени мы используем эти данные», — заявил глава столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

По этажам
Цены на двухуровневые квартиры в Москве упали. В чем подвох?
Платите больше
Цены на российские квартиры безбожно завышены. Снизить их просто
Поставь на место
Купившим новые квартиры россиянам раздадут мебель. От нее можно отказаться
21:32 9 августа 2018
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры России
14:41 9 августа 2018
В России резко подскочила выдача ипотеки
14:09 9 августа 2018
Россиянам ограничат доступ на рынок недвижимости США
13:15 9 августа 2018
Самую дешевую квартиру в Новой Москве оценили в два миллиона рублей
08:04 9 августа 2018
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
05:33 9 августа 2018
Россиянка решила продавать чужие квартиры как свои и озолотилась