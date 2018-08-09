Бирюлево зачистили от жадных квартирных хозяев

За восемь месяцев 2018 года в московском районе Бирюлево Восточное выявлено более 500 квартир, хозяева которых нелегально сдают жилье в аренду, уклоняясь от уплаты налогов. Об этом сообщается на сайте района.

Поиск таких квартир и выявление их владельцев велись полицией при помощи ГБУ «Жилищник района Бирюлево Восточное», товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов, а также в рамках операции «Нелегал 2018». В районной управе отметили, что на легальность проверяется каждый случай сдачи жилья.

«Глава управы района Кирилл Канаев призвал жителей быть внимательными к своим соседям, проявлять бдительность, обращать внимание на новых людей в подъезде», — отмечается в сообщении. По статистике управы, с 1 января 2018 года было получено 67 сообщений и коллективных жалоб от жителей по фактам незаконной сдачи квартир в аренду.

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По заявлениям местных властей, средства, поступающие от взыскания налогов на доходы за сдачу жилья, перечисляются на благоустройство района.

«Если вы не хотите или по какой-либо причине не можете вести налоговой отчетности, то можно купить патент на сдачу недвижимости в аренду (...) В Бирюлево Восточном годовая стоимость патента составляет для квартиры площадью до 50 квадратных метров 18 тысяч рублей, от 50 до 75 "квадратов" — 36 тысяч рублей, до 100 "квадратов" — 60 тысяч рублей», — напомнил, комментируя результаты проверки, председатель совета оперативных пунктов охраны порядка района Сергей Ребриков.

Ранее городские власти сообщали о том, что в Москве разработан механизм обнаружения фактов нелегальной аренды с помощью анализа больших данных (big data). «Механизм оттестирован, мы понимаем, как это работает. В определенный момент времени мы используем эти данные», — заявил глава столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев.