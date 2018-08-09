Жители российского города попросили назвать улицы в честь Кадырова и Сигала

Жители одного из микрорайонов Ижевска написали обращение к временному исполняющему обязанности главы города Сергею Задорожному с просьбой переименовать находящиеся там улицы Красина и Нагорную соответственно в улицы Рамзана Кадырова и Стивена Сигала. Об этом сообщает «Реальное время».

Копия обращения с подписями около 50 человек есть в распоряжении интернет-газеты. В нем люди выступают против начавшегося в районе строительства высотных домов. Переименование улиц, по задумке авторов письма, может привлечь внимание главы Чечни и известного актера, и они, возможно, помогут местным жителям «справиться с беззаконием и несправедливостью», а также разобраться с деятельностью застройщиков, которую люди характеризуют как «строительный террор».

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«Как известно, Рамзан Кадыров успешно справился с терроризмом в Чечне, а Стивен Сигал не раз спасал мир от угрозы терроризма в голливудских фильмах», — пишут авторы обращения.

По данным «Реального времени», письмо уже направлено в администрацию Ижевска.

Улица Кадырова с 2004 года есть на юго-западе Москвы, в районе Южное Бутово. Она названа в честь отца Рамзана Кадырова, Ахмата, погибшего в результате террористического акта на стадионе «Динамо» в Грозном 9 мая 2004 года.