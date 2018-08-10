Сотрудница салона связи придумала оригинальный способ заработать на жилье

В Ставрополе молодая женщина, работающая в салоне сотовой связи, решила необычным способом добыть деньги на оплату съемной квартиры, сообщает портал «Ставгород».

Воспользовавшись своим служебным положением, она присвоила два телефона марки Samsung и один ZTE, сдала их в ломбард по заниженной стоимости и вырученными средствами расплатилась с хозяином жилья. Часть денег она потратила на продукты.

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Пропажу телефонов обнаружил руководитель салона в ходе инвентаризации. Общую сумму нанесенного магазину ущерба оценили более чем в 30 тысяч рублей.

Сотрудница призналась в содеянном. В отношении нее возбуждено уголовное дело, ей грозит тюремный срок.

Ранее аналогичный случай произошел в Ижевске: 26-летний местный житель расплатился с хозяином съемной квартиры чужим фотоаппаратом. Мошенник взял дорогостоящую технику в аренду на несколько дней, но по истечении оговоренного срока пользования не стал возвращать ее владельцу, отнес камеру в ломбард, выручив таким образом 23 тысячи рублей, внес арендную плату, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.