Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Сотрудница салона связи придумала оригинальный способ заработать на жилье

В Ставрополе молодая женщина, работающая в салоне сотовой связи, решила необычным способом добыть деньги на оплату съемной квартиры, сообщает портал «Ставгород».

Воспользовавшись своим служебным положением, она присвоила два телефона марки Samsung и один ZTE, сдала их в ломбард по заниженной стоимости и вырученными средствами расплатилась с хозяином жилья. Часть денег она потратила на продукты.

Пропажу телефонов обнаружил руководитель салона в ходе инвентаризации. Общую сумму нанесенного магазину ущерба оценили более чем в 30 тысяч рублей.

Сотрудница призналась в содеянном. В отношении нее возбуждено уголовное дело, ей грозит тюремный срок.

Ранее аналогичный случай произошел в Ижевске: 26-летний местный житель расплатился с хозяином съемной квартиры чужим фотоаппаратом. Мошенник взял дорогостоящую технику в аренду на несколько дней, но по истечении оговоренного срока пользования не стал возвращать ее владельцу, отнес камеру в ломбард, выручив таким образом 23 тысячи рублей, внес арендную плату, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Платите больше
Цены на российские квартиры безбожно завышены. Снизить их просто
Поставь на место
Купившим новые квартиры россиянам раздадут мебель. От нее можно отказаться
«Зашел в нее и там исчез»
Что вы знаете о самой страшной больнице Москвы? Тест «Ленты.ру»
06:03 Сегодня
Пенсионерам решили запретить сделки с жильем
00:30 Сегодня
Бирюлево зачистили от жадных квартирных хозяев
21:32 9 августа 2018
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры России
18:51 9 августа 2018
Жители российского города попросили назвать улицы в честь Кадырова и Сигала
14:41 9 августа 2018
В России резко подскочила выдача ипотеки
14:09 9 августа 2018
Россиянам ограничат доступ на рынок недвижимости США