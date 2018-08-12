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Названы города России с лучшей и худшей экологией

Анапа
Анапа

Первые три места в рейтинге экологического благополучия российских городов заняли курорты в Краснодарском крае. Рейтинг, подготовленный экспертами портала Domofond.ru, имеется в распоряжении редакции «Дома».

Список составлен на основе опроса жителей городов. В среднем россияне оценили экологический уровень в стране на 6,5 балла, что незначительно ниже показателя прошлых двух лет (6,6 балла). Участникам исследования предложили оценить утверждение «В моем городе достаточно зелени и чистый свежий воздух» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».

Самыми довольными экологической обстановкой оказались жители Анапы, Геленджика, Сочи и Майкопа — они оценили утверждение на 8,4-8,7 балла. В десятку городов с высокими баллами также попали Армавир, Нальчик, Димитровград, Ейск, Ставрополь и Пятигорск.

Нижнюю строку рейтинга занял Волоколамск (Московская область) со средним баллом 1,7 (в прошлом году — 6,4 балла). Второе место с конца — у Норильска (2,5 балла), третье — у Клина (3,4 балла). Низко оценивают свое экологическое благополучие и жители двух городов Челябинской области: кроме собственно Челябинска (4,2 балла), в топ-10 неблагоприятных городов попал Магнитогорск (4,7 балла).

В списке экологических аутсайдеров числятся также Ачинск, Братск, Астрахань, Железнодорожный и Новокузнецк.
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