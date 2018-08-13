Россиянка 22 часа расчищала чужую квартиру и прослыла святой

Жительница Ростова-на-Дону в течение шести дней расчищала квартиру соседа, полностью заваленную мусором. Историю уборки и фотографии жилища опубликовали в Instagram-аккаунте «Ростов Папа».

«В переулке Мебельный, дом 16 была захламлена квартира на первом этаже, от самой входной двери и до потолка, — поделилась женщина. — Эта квартира горела неоднократно. Я была хозяйкой квартиры на пятом этаже, над этой квартирой. На первом этаже прогнили трубы и по всему стояку перекрыли отопление. Сантехники отказались устранять протечку в этой квартире. В управляющей компании и в администрации города мне посоветовали чужую квартиру очистить самой. Даже участковый, видавший виды, ужаснулся от увиденного. Я к нему ходила за разрешением убирать в чужой квартире, для того, чтобы всему дому дали отопление».

В общей сложности россиянка потратила на работы 22 часа, четыре пары резиновых перчаток и несчетное количество мусорных пакетов. «Я очистила. На деньги от сданного металлолома из квартиры гулял весь район: я все, что было в этой квартире, выносила на мусорку, а они там перебирали и сдавали», — сообщила женщина.

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Хозяин квартиры в период, когда там убиралась соседка, отсутствовал. Он, как отметила ростовчанка, «будет нескончаемо рад, что теперь освободилось место под новый хлам».

Пользователи Instagram положительно оценили действия женщины. «Вы достойны уважения, сил вам и терпения с вашим соседом», — написала evrash85. «Тетя, у вас стальные нервы. Уважение вам», — добавила prekrasnaaelena555. Ростовчанку назвали святой, героиней, а один из пользователей предложил установить ей памятник.

Нашлись, впрочем, и те, кто осудил инициативу по уборке квартиры. «Хозяин может подать на нее в суд. Что за наглость — зайти в чужую квартиру и выкидывать на мусорку все, что там есть. Все эти вещи собирались годами, между прочим», — отметил mefodiyy161.

Жильцами «мусорных» квартир в большинстве случаев оказываются люди с нарушениями психики. Патологическим накопительством (или хордингом, или синдромом Плюшкина) страдают, как правило, люди пожилого возраста. Также хординг может стать следствием черепно-мозговых травм, проблем с сосудами мозга, упадка сил при депрессии, шизофрении.