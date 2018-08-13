Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Россиянка 22 часа расчищала чужую квартиру и прослыла святой

Жительница Ростова-на-Дону в течение шести дней расчищала квартиру соседа, полностью заваленную мусором. Историю уборки и фотографии жилища опубликовали в Instagram-аккаунте «Ростов Папа».

«В переулке Мебельный, дом 16 была захламлена квартира на первом этаже, от самой входной двери и до потолка, — поделилась женщина. — Эта квартира горела неоднократно. Я была хозяйкой квартиры на пятом этаже, над этой квартирой. На первом этаже прогнили трубы и по всему стояку перекрыли отопление. Сантехники отказались устранять протечку в этой квартире. В управляющей компании и в администрации города мне посоветовали чужую квартиру очистить самой. Даже участковый, видавший виды, ужаснулся от увиденного. Я к нему ходила за разрешением убирать в чужой квартире, для того, чтобы всему дому дали отопление».

В общей сложности россиянка потратила на работы 22 часа, четыре пары резиновых перчаток и несчетное количество мусорных пакетов. «Я очистила. На деньги от сданного металлолома из квартиры гулял весь район: я все, что было в этой квартире, выносила на мусорку, а они там перебирали и сдавали», — сообщила женщина.

Хозяин квартиры в период, когда там убиралась соседка, отсутствовал. Он, как отметила ростовчанка, «будет нескончаемо рад, что теперь освободилось место под новый хлам».

Пользователи Instagram положительно оценили действия женщины. «Вы достойны уважения, сил вам и терпения с вашим соседом», — написала evrash85. «Тетя, у вас стальные нервы. Уважение вам», — добавила prekrasnaaelena555. Ростовчанку назвали святой, героиней, а один из пользователей предложил установить ей памятник.

Нашлись, впрочем, и те, кто осудил инициативу по уборке квартиры. «Хозяин может подать на нее в суд. Что за наглость — зайти в чужую квартиру и выкидывать на мусорку все, что там есть. Все эти вещи собирались годами, между прочим», — отметил mefodiyy161.

Жильцами «мусорных» квартир в большинстве случаев оказываются люди с нарушениями психики. Патологическим накопительством (или хордингом, или синдромом Плюшкина) страдают, как правило, люди пожилого возраста. Также хординг может стать следствием черепно-мозговых травм, проблем с сосудами мозга, упадка сил при депрессии, шизофрении.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Поставь на место
Купившим новые квартиры россиянам раздадут мебель. От нее можно отказаться
Совсем розовая
Американка создала уникальный дом и прослыла сумасшедшей
«Руки трясутся, не знаем, как дальше жить»
Пара успешно покорила Москву. Но все испортил квартирный вопрос
18:04 Сегодня
В Москве досрочно выдали годовую норму ипотеки
16:32 Сегодня
Адвокат Петросяна рассказал о принудительном вскрытии квартиры Степаненко
15:34 Сегодня
В Москве резко выросли продажи квартир
11:49 Сегодня
Названы города России с самыми доходными квартирами
09:14 Сегодня
Ученые рассказали о вреде проживания в однокомнатных квартирах
00:39 Сегодня
Выселенная из квартиры стая собак пренебрегла решением суда и вселилась обратно