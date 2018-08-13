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Выселенная из квартиры стая собак пренебрегла решением суда и вселилась обратно

Жильцы дома на улице Пушкина в Хабаровске пожаловались местным СМИ на то, что в квартире, из которой в начале августа сотрудниками следственного комитета была выселена стая собак, снова слышен лай животных. Об этом сообщает местное информагентство «Хабаровский край сегодня».

Повторное появление собак жильцы заметили 10 августа. «Вечером мы снова услышали лай из квартиры №83. Причем лаяли однозначно несколько животных — больше двух. Сами мы их не видели. А потом запах, который еще не успел исчезнуть с тех пор, как животных увезли, снова усилился», — приводит агентство слова одной из жительниц дома.

Женщина допускает, что это могут быть и не те собаки, которых недавно выселили, отмечает «Хабаровский край сегодня». «Возможно, любители собак завели себе новых животных, взамен тех, что отняли у них судебные приставы по решению суда», — отметила соседка.

Жалобы соседей на жильцов квартиры №83 поступали в правоохранительные органы в течение нескольких лет. Хозяев обязали по суду выселить собачью стаю из квартиры, однако те игнорировали предписание. В начале августа 2018-го квартиру вскрыли сотрудники следственного комитета. Собак забрали и поместили в пункт временного содержания безнадзорных животных.

Содержание домашних животных в квартирах время от времени попадает в фокус внимания местных властей. Так, с 1 июля 2018-го власти Тольятти запретили держать в домах горожан более двух кошек и собак. Такие нормы прописаны в своде правил по благоустройству. Помимо ограничений по количеству животных в квартире, он регламентирует также правила их содержания. В частности, выводить на улицу без намордников тольяттинцам теперь можно только собак декоративных пород или щенков до трех месяцев.
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