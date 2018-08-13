Ученые рассказали о вреде проживания в однокомнатных квартирах

Медики установили: жизнь в маленьких квартирах может стать причиной физических и психических недугов. Об этом сообщает портал «Дни24» со ссылкой на профильные издания.

По мнению ученых, люди, которые обделены личным пространством, испытывают дискомфорт, часто жалуются на различные психосоматические заболевания. В частности, они страдают от расстройств психики, безынициативности, нервозности и апатии. Кроме того, проживание в «однушках» способствует быстрому распространению инфекций.

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У детей при отсутствии достаточного пространства для жизни наблюдаются хронические респираторные недуги — как следствие сниженного иммунитета. Также они могут страдать от ожирения.

Чтобы не стать пленником собственной квартиры, необходимо соблюдать нормы площади жилья, указывают специалисты: не меньше девяти квадратных метров на каждого члена семьи.

В России на сегодняшний день действуют следующие нормы предоставления площади жилого помещения в собственность или по договору социального найма: 33 квадратных метра на одного человека, 42 «квадрата» на семью из двух человек и по 18 метров на каждого для семей из трех и более человек.