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Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец

Американские санкции в отношении госдолга и банков РФ могут стать причиной повышения ставок по ипотеке. Рост возможен уже осенью 2018-го. Об этом сообщает аналитический центр «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН.ру).

«Наиболее опасны для отечественной экономики санкции против госдолга и банков. Анонс этих мер уже привел к распродаже российских ценных бумаг и обвалу рубля. Буквально за десять дней курс отечественной валюты снизился более чем на восемь процентов, с 62,5 рубля за доллар в конце июля до 67,7 рубля 10 августа, — отмечают аналитики. — Одновременно доходность десятилетних российских госбумаг (облигаций федерального займа) достигла отметки 8,32 процента годовых впервые с января 2017 года, а индекс РТС просел до минимума с 24 августа 2017-го».

Изменение уровня доходности государственных облигаций приведет к росту ключевой ставки Центробанка и, следовательно, к увеличению ставок по кредитам населению, в том числе, по ипотеке, считают специалисты ИРН.ру. По их прогнозу, в случае введения санкций в отношении российского госдолга ипотека может начать дорожать уже осенью 2018-го.

Ранее аналитики ипотечного регулятора ДОМ.РФ опубликовали данные по ипотечным ставкам. По статистике регулятора, ипотека в России последовательно дешевеет. В частности, летом 2018-го средневзвешенная ставка выдачи составила 9,56 процента, это на 1,8 процентного пункта меньше, чем год назад.
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