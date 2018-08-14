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Непьющим английским студентам предоставят бесплатное жилье

Манчестерский университет предоставит студентам, не употребляющим алкоголь или сократившим его потребление до минимума, специальные помещения, где можно отоспаться и позаниматься в спокойной обстановке. Об этом сообщает портал TheUK.one.

«Тихие комнаты» — почти три десятка — оборудованы в одном из многоквартирных домов вне центра города, неподалеку от района Виктория Парк. Уровень шума в них будет сведен к минимуму — помещения передадут в безвозмездное пользование только тем учащимся, кто предпочитает обходиться без вечеринок. При этом в администрации вуза TheUK.one сообщили, что полностью запрещать употребление алкогольных напитков на территории комплекса не планируется.

«Hигдe нe мoжeт быть 100-процентной гapaнтии, чтo oни нe будут упoтpeблять aлкoгoль, нo peзультaт гpуппиpoвaния людeй, кoтopыe xoтят тишины, зaключaeтcя в тoм, чтo вeчepинoк тaм нe будeт, — пояснили в университете. — А ecли им и зaxoчeтcя выпить, тo oни пoйдут кудa-тo. Бoльшe вceгo в cпoкoйнoм жильe нуждaютcя cтудeнты, кoтopыe cepьeзнo oтнocятcя к учeбe».

В вузе также отметили, что многие учащиеся придерживаются трезвого образа жизни по религиозным соображениям, из-за особого режима питания и занятий спортом.

Великобритания в глазах мировой общественности является одной из самых пьющих стран мира — наряду с Россией, США, Германией и Францией. На деле больше других пьют граждане Бельгии: они потребляют 12,6 литра чистого спирта в год на человека. Для сравнения: в Саудовской Аравии и Индонезии этот показатель равен 0,09 литра.
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