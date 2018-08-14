Россиянин поджег квартиру и отправил фото пожара жене

В Тюмени к трем годам лишения свободы приговорен местный житель, умышленно спаливший свою квартиру, расположенную в доме на улице Избышева. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

39-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поджег зажигалкой штору на кухне, а затем диван. Фото и сообщение о пожаре он отправил супруге, с которой находился в процессе развода. До этого он выгнал жену с двумя детьми из квартиры, и женщине пришлось переехать к родителям.

Супруга сообщила о пожаре в полицию. В результате возгорания квартира оказалась выжженной и залитой водой. Кроме того, пострадали жилое помещение этажом ниже, где шел ремонт, и часть подъезда. Общий размер причиненного огнем ущерба составил свыше 600 тысяч рублей.

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В отношении мужчины, устроившего пожар, возбудили уголовное дело. По результатам его рассмотрения суд приговорил тюменца к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С него также взыскали 614 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.

Супруги нередко пытаются насолить друг другу путем порчи или отчуждения совместного имущества. Так, весной текущего года житель Центральной России Борис Викулов безвозмездно передал свою долю в квартире незнакомцу, чтобы отомстить бывшей жене.