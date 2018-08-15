Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Квартиру отвечающего за благоустройство чиновника затопило фекалиями

Квартиру начальника отдела благоустройства города Борисполь, расположенного в Киевской области Украины, затопило содержимым канализационных отходов. Об этом сообщает городской портал «Вiстi».

Инцидент произошел в доме №11 на улице Каминского, на первом этаже которого находится квартира главы городского благоустройства Рустама Хамракулова. По информации издания, причиной фекального потопа стал детский памперс, забивший канализационные стоки.

Как пояснил порталу начальник «Бориспольводоканала» Александр Гануш, для города такие ситуации давно стали болезненной проблемой. «Засорение канализационных стоков в бориспольских многоэтажках случается не впервые. Были и другие находки: средства женской гигиены, куриные кости и даже соленые огурцы», — отметил Гануш.

Забитые мусором стоки часто становятся причиной неприятных инцидентов. Так, жительница российского города Волгодонск за месяц четыре раза столкнулась с затоплением своей квартиры фонтанами из фекалий. После каждого инцидента женщина обращалась с заявлением в управляющую компанию, после чего сантехники прочищали трубы в доме. «Однако ситуация вновь повторялась уже через несколько дней, — говорит женщина. — Страдаем не только мы, под нашей квартирой находится магазин, который мы постоянно топим этими фекальными массами».
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

«Руки трясутся, не знаем, как дальше жить»
Пара успешно покорила Москву. Но все испортил квартирный вопрос
Бабки — не вопрос
Кто хочет запретить пенсионерам продавать квартиры
Тесная связь
Россияне болеют, спиваются и сходят с ума. Все из-за маленьких квартир
23:05 14 августа 2018
Непьющим английским студентам предоставят бесплатное жилье
21:49 14 августа 2018
Россиянин поджег квартиру и отправил фото пожара жене
20:08 14 августа 2018
Раскрыт список районов Москвы с самыми дешевыми квартирами
16:16 14 августа 2018
Определены лучшие для покупателей жилья зоны Подмосковья
12:53 14 августа 2018
В Москве обокрали квартиру бывшего консультанта Горбачева
07:20 14 августа 2018
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец