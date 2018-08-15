Квартиру отвечающего за благоустройство чиновника затопило фекалиями

Квартиру начальника отдела благоустройства города Борисполь, расположенного в Киевской области Украины, затопило содержимым канализационных отходов. Об этом сообщает городской портал «Вiстi».

Инцидент произошел в доме №11 на улице Каминского, на первом этаже которого находится квартира главы городского благоустройства Рустама Хамракулова. По информации издания, причиной фекального потопа стал детский памперс, забивший канализационные стоки.

Как пояснил порталу начальник «Бориспольводоканала» Александр Гануш, для города такие ситуации давно стали болезненной проблемой. «Засорение канализационных стоков в бориспольских многоэтажках случается не впервые. Были и другие находки: средства женской гигиены, куриные кости и даже соленые огурцы», — отметил Гануш.

Забитые мусором стоки часто становятся причиной неприятных инцидентов. Так, жительница российского города Волгодонск за месяц четыре раза столкнулась с затоплением своей квартиры фонтанами из фекалий. После каждого инцидента женщина обращалась с заявлением в управляющую компанию, после чего сантехники прочищали трубы в доме. «Однако ситуация вновь повторялась уже через несколько дней, — говорит женщина. — Страдаем не только мы, под нашей квартирой находится магазин, который мы постоянно топим этими фекальными массами».

