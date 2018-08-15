Apple оценила свою штаб-квартиру в 200 долларов

Компания Apple оценила свою штаб-квартиру Apple Park в Кремниевой долине в 200 долларов США, чтобы сэкономить на налогах. Об этом сообщает портал KitGuru.

Таким образом, оценка компании оказалась примерно в пять миллионов раз меньше официальной оценки, проведенной представителями округа Санта-Клара, в котором находится Apple Park.

В 2017-2018 финансовом году Apple заплатила налоги в размере 56 миллионов долларов и вошла в число крупнейших налогоплательщиков округа, уточняет издание. При этом новая оценка штаб-квартиры стала 489-м случаем налоговых споров со стороны компании.

Строительство Apple Park было анонсировано в 2011 году и завершено в 2017-м. Офисный центр рассчитан на 12 тысяч сотрудников. Дизайн здания, как и всех продуктов Apple, разработан под контролем Джонатана Айва, руководителя дизайнерского департамента компании. Стоимость строительства оценивается в пять миллиардов долларов.

В начале 2018-го сообщалось о том, что в первые месяцы со стороны сотрудников новой штаб-квартиры регулярно поступали обращения в службу спасения 911. Люди жаловались на травмы лица и головы. Причиной инцидентов стал дизайн офиса: его стены и двери выполнены из прозрачных стеклянных панелей.