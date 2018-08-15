Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Apple оценила свою штаб-квартиру в 200 долларов

Компания Apple оценила свою штаб-квартиру Apple Park в Кремниевой долине в 200 долларов США, чтобы сэкономить на налогах. Об этом сообщает портал KitGuru.

Таким образом, оценка компании оказалась примерно в пять миллионов раз меньше официальной оценки, проведенной представителями округа Санта-Клара, в котором находится Apple Park.

В 2017-2018 финансовом году Apple заплатила налоги в размере 56 миллионов долларов и вошла в число крупнейших налогоплательщиков округа, уточняет издание. При этом новая оценка штаб-квартиры стала 489-м случаем налоговых споров со стороны компании.

Строительство Apple Park было анонсировано в 2011 году и завершено в 2017-м. Офисный центр рассчитан на 12 тысяч сотрудников. Дизайн здания, как и всех продуктов Apple, разработан под контролем Джонатана Айва, руководителя дизайнерского департамента компании. Стоимость строительства оценивается в пять миллиардов долларов.

В начале 2018-го сообщалось о том, что в первые месяцы со стороны сотрудников новой штаб-квартиры регулярно поступали обращения в службу спасения 911. Люди жаловались на травмы лица и головы. Причиной инцидентов стал дизайн офиса: его стены и двери выполнены из прозрачных стеклянных панелей.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Темные времена
Ночь преображает города. Убедитесь сами
Сумасшедший дом
Самые странные здания со всего мира
«Зашел в нее и там исчез»
Что вы знаете о самой страшной больнице Москвы? Тест «Ленты.ру»
08:28 8 августа 2018
Собянин пообещал восстановить «Кавказ»
22:17 7 августа 2018
Раскрыты подробности сноса самого страшного здания Москвы
15:57 2 августа 2018
Крыша главной библиотеки России оказалась нелегально оккупированной
15:11 1 августа 2018
Мужчина погиб после падения с крыши небоскреба в «Москва-Сити»
21:06 30 июля 2018
Аренда в «Москва-Сити» стала непосильной для иностранцев
12:17 30 июля 2018
Офис Ленина выставили на продажу в Москве