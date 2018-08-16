Москвичи скупили половину дорогих квартир в Крыму

В период с января по июль 2018 года жители российской столицы заключили порядка 40 процентов всех сделок по приобретению высокобюджетной недвижимости в Крыму. Об этом свидетельствуют материалы, предоставленные редакции аналитиками комплекса «Дипломат» (возводится в Ялте).

По данным экспертов, также популярны дорогостоящие квартиры и апартаменты у моря среди самих крымчан, выходцев из Краснодарского края и с Камчатки. При этом аппетиты покупателей постепенно уменьшаются: если в 2015-2016 годах средняя площадь приобретаемых объектов составляла 100 квадратных метров, то в 2017-м — 90 метров, а в 2018-м — уже 87 «квадратов».

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Одновременно снизилась средняя сумма сделки — на 25 процентов за последний год. В настоящее время за элитную квартиру в Крыму в среднем отдают 27 миллионов рублей.

До конца года аналитики ожидают двукратного увеличения спроса на дорогое жилье в регионе. Резкого скачка цен при этом не произойдет, обещают они, — скорее это будет планомерный рост, который к концу года может достигнуть не более 5-10 процентов.

Ранее, в июле, сообщалось, что Крым по итогам первого полугодия 2018-го стал российским регионом-лидером по темпам прироста объемов строительства: число введенных на полуострове квадратных метров увеличилось, по сравнению с показателем за январь — июнь 2017-го, более чем в два раза.