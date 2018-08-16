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Россиянин устроил нарколабораторию на дому и взорвал квартиру

В многоквартирном доме на Добровольческом бульваре в Красноярске взорвалась одна из квартир. На месте происшествия обнаружены следы изготовления наркотиков. Об этом сообщается в паблике «ЧП Красноярск» в социальной сети ВКонтакте.

Инцидент произошел вечером 15 августа. Ударная волна взрыва вынесла оконные рамы на балконе и на кухне, в помещении начался пожар. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание, при этом в квартире были обнаружены следы оборудованной нарколаборатории. Не исключено, что взрыв произошел во время приготовления наркотического вещества.

По свидетельству соседей, занимающий квартиру молодой человек также выращивал дома коноплю. На момент взрыва хозяина не было дома, его местонахождение устанавливается полицией.

Домашние лаборатории по изготовлению наркотиков регулярно выявляются полицией в разных городах. Довольно часто выясняется, что производство запрещенных веществ велось в арендованном жилье. Так, в конце июля 2018-го полицией Башкортостана обнаружена тайная нарколаборатория, которую устроил на съемной квартире 31-летний местный житель. При осмотре помещения полицией были обнаружены многочисленные колбы и аппарат для изготовления амфетамина, а ванная комната была переоборудована под парник для выращивания марихуаны.
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