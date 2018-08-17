Певец Роман Жуков лишился прав на недвижимость из-за предприимчивой супруги

Все имущество звезды 1990-х Романа Жукова оказалось арестованным по инициативе его супруги Елены. Об этом сообщает онлайн-журнал StarHit.

Певец утратил право свободно распоряжаться двумя квартирами в Москве, трехэтажным домом площадью 450 квадратных метров в районе Рублево-Успенского шоссе, объектами недвижимости в Сочи и банковскими счетами. Как рассказал изданию юрист Роман Лоторев, защищающий интересы жены музыканта, Елена пошла на арест имущества, чтобы исключить возможность его реализации до расторжения брака.

Певец и его супруга, с которой он прожил 13 лет и воспитывал шестерых детей, планируют развестись. В настоящее время, по данным StarHit, Жуков проживает в Сочи, занимаясь гостиничным и ресторанным бизнесом.

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Совокупная стоимость всего арестованного имущества оценивается в 100 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что без квартиры в Москве рискует остаться другой популярный исполнитель из 1990-х — Евгений Осин. Автор хита «Плачет девушка в автомате» решил продать принадлежащее ему жилье, чтобы справиться с финансовыми трудностями.