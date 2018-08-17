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Ипотечную активность россиян объяснили отчаянием

Прирост объема кредитов физическим лицам в российских банках на 11,6 процента с начала 2018 года во многом обеспечили ипотечные займы. Причиной стало то, что люди больше не ждут улучшения экономической ситуации. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на директора Института проблем глобализации Михаила Делягина.

«Значительная часть прироста — это ипотечные кредиты, — отметил Делягин. — Люди во время кризиса не брали кредитов, но, похоже, отчаялись ждать улучшения ситуации. В целом это признак снижения уровня жизни, потому что у нас проявился огромный слой людей, которые без кредита не могут дотянуть до получки даже при наличии регулярной работы. Когда регулярную работу они теряют, и банк перестает выдавать им кредиты, они попадают в лапы микрофинансовых организаций. Там 800 процентов годовых и прочее. Но пока они держатся на плаву, берут кредиты в банках».

Делягин подчеркнул также, что, помимо отсутствия надежды на экономический рост у населения, скачок спроса на ипотеку объясняется и смягчившимися условиями по жилищным кредитам.

Ранее в августе ипотечный регулятор ДОМ.РФ опубликовал данные о выдаче ипотеки в Москве, согласно которым с января по июль 2018-го в столице предоставлено жилищных кредитов на 1,55 миллиона рублей. Это больше, чем за весь 2016 год.

В материалах ДОМ.РФ отмечается также, что в течение последних десяти месяцев (с октября 2017 года) ежемесячные темпы роста выдачи ипотеки составляли 60 процентов и более к предыдущему году.
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