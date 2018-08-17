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Житель Челябинска 28 лет не платил за квартиру и получил новое жилье

В Челябинске судебные приставы принудительно выселили местного жителя из двухкомнатной муниципальной квартиры. Мужчина не оплачивал счета за жилищно-коммунальные услуги с 1990 года. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщается на сайте областного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Неплательщик задолжал 166 тысяч рублей управляющей компании и еще около 48 тысяч — ресурсоснабжающим организациям. В течение нескольких лет муниципалитет пытался взыскать с него долг в досудебном порядке, но все попытки договориться с мужчиной мирным путем были безуспешными.

Нанимателя решили привлечь к ответственности через суд. Было вынесено решение о переселении горожанина в комнату в коммунальной квартире — по закону, лишить его квартиры без предоставления другого социального жилья нельзя.

Челябинец отказался добровольно переехать в коммуналку, поэтому его дважды оштрафовали и в конечном счете переселили в принудительном порядке. Освобожденная квартира будет передана очередникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Согласно ранее опубликованным данным, с начала 2018 года число злостных неплательщиков за коммунальные услуги в России увеличилось почти на 14 процентов, до 27,5 тысячи человек. В совокупности граждане, не погасившие долги за услуги ЖКХ по решению суда, задолжали 1,35 миллиарда рублей. Средний размер долга каждого, по оценке аналитиков, составляет около 46 тысяч рублей.
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