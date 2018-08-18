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Россиянин сделал в квартире ремонт и уничтожил ее

В Северодвинске курящий мастер по ремонту устроил пожар в квартире, где он выполнял работы по заказу владельцев. Об этом сообщает сетевое издание «Регион 29».

Мужчина поклеил обои в квартире на проспекте Ленина и ушел, заперев дверь и обесточив помещение. Менее чем через час оно загорелось. По мнению специалистов и хозяев, возгорание произошло из-за непогашенного окурка сигареты.

Как удалось установить, очаговая зона находилась на подоконнике. Гарью закоптило всю квартиру, включая свежепоклеенные обои и мебель. Оконная рама в одном из помещений обуглилась, стекла в ней лопнули. Мастер отрицает свою причастность к возникновению пожара, признавая при этом, что он курил в квартире.

В июле текущего года схожий случай произошел в подмосковном Подольске. Владельцы квартиры оставили мастеру, с которым ранее уже работали, заказ на ремонт кухни и покинули жилище. Воспользовавшись отсутствием контроля, ремонтник в течение недели вывозил из квартиры мебель и вещи. После этого мужчина поджег квартиру. Его объявили в розыск.
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