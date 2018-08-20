Медсестра свела пенсионеров с ума и захватила их дом

В Ростове-на-Дону молодой женщине пришлось вызвать полицейских, чтобы вызволить бабушку и дедушку из их собственного дома. Пенсионеров не выпускала на улицу ухаживающая за ними медсестра, сообщает городской сайт 1Rnd.ru.

Медработницу наняли внуки, чтобы та присматривала за пожилой четой и оказывала необходимую помощь. Спустя некоторое время в крови стариков обнаружили следы психотропных веществ и снотворное — им давали препараты, которые не назначались врачами. В результате, как рассказала внучка, у дедушки мутнел разум.

Женщина подозревает, что именно под воздействием психотропных препаратов пенсионеры и переписали дом на медсестру. Сам дедушка заявил, что подписывал только доверенность на получение пенсии.

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Соседи пожилой пары сообщили, что медработница не выпускала стариков на улицу. «Настоящий концлагерь. По территории забора натянута колючая проволока, так как дедушка, я лично видел, несколько раз пытался выйти со двора», — сообщил один из местных жителей.

Освободить пенсионеров удалось после того, как их внучка обратилась в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации. Между тем дом стариков уже выставлен на продажу за семь миллионов рублей.

В начале августа текущего года Общественный консультативный совет политических партий при Мосгордуме предложил сделать согласие опеки необходимым условием сделок с недвижимостью, заключаемых людьми старше 65-70 лет. Таким образом предполагается защитить пожилых от квартирных мошенников.