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Прибалт выгодно купил квартиру с трупом бывшего владельца

В одной из квартир Вильнюса после аварийного вскрытия дверей был обнаружен труп мужчины. Тело нашел новый собственник недвижимости, купивший квартиру на аукционе. Об этом сообщает литовский региональный портал Delfi.

Торги состоялись 13 августа, а 18 августа новый хозяин решил осмотреть приобретенную недвижимость. Придя по адресу, мужчина обнаружил, что двери квартиры заперты изнутри. После аварийного вскрытия в одной из комнат он увидел лежащий на кровати труп мужчины.

По предварительной версии полиции Алитусского округа Вильнюса, останки принадлежат бывшему владельцу жилья.

Жилищные аукционы проводятся в Литве регулярно, приобрести недвижимость на таких торгах можно значительно дешевле рыночной стоимости. При этом полную стоимость выигранного объекта необходимо заплатить в течение месяца после аукциона.

Летом 2018-го в одном из многоквартирных домов Барнаула было обнаружено мумифицированное тело женщины. Останки нашли благодаря соседу снизу, который переехал в дом недавно и затеял ремонт. Мужчине понадобилось поменять стояки, поэтому он настойчиво искал соседку сверху и добился вскрытия квартиры. Остальные соседи считали, что женщина десять лет назад уехала к родственникам.
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