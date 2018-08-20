Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Квартиры в Москве станут непопулярными и подешевеют

Спрос на вторичное жилье в столице может в обозримом будущем заметно снизиться из-за угрозы введения новых антироссийских санкций и ослабления рубля. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в «Дом» в понедельник, 20 августа.

По данным аналитиков, июль оказался первым месяцем 2018-го, по итогам которого спрос на «вторичку» не превысил показатели за аналогичный период прошлого года. Эксперты считают, что основная причина снижения покупательской активности кроется в окончании ипотечного бума, в процессе которого реализовался отложенный спрос — на рынок уже вышли те, кто ожидал снижения ставок по кредитам.

В текущем месяце, полагают в «ИНКОМ», из-за угрозы введения санкций и падения курса национальной валюты покупатели недвижимости внесут на 5-10 процентов меньше авансов, чем в августе прошлого года.

«Также не исключается, что после периода небольшого увеличения цен на вторичное жилье, наблюдавшегося с начала нынешнего года, недвижимость вновь начнет терять в стоимости, — отмечается в предоставленных материалах. — Однако первичный сегмент может пострадать от анонсированного введения очередных санкций еще больше. Так, если у банков возникнут проблемы с ликвидностью, то они, скорее всего, будут выдавать кредиты на покупку жилья на более жестких условиях, что приведет к уменьшению числа ипотечных покупателей и, как следствие, к возможным срывам сроков строительства среди тех девелоперов, кто в настоящее время осуществляет возведение новых жилых комплексов на средства дольщиков».

Ранее аналитики другой риелторской фирмы — «МИЭЛЬ» — заявляли о росте цен и увеличении спроса на вторичное жилье в Москве. По их подсчетам, за июль средняя цена предложения неновых квадратных метров прибавила около процента и составила 221 тысячу рублей. Объем предложения недвижимости тем временем уменьшился почти на пять процентов, до 39 тысяч объектов.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Пожили и хватит
Россияне помешались в погоне за дешевой ипотекой. Скоро это закончится
Миссионер из трущоб
Он попал в настоящую Индию и раскрыл ее тайны
Возможно, криминал
Они стоили копейки, за них убивали. Что вы знаете о квартирах лихих 90-х?
20:24 20 августа 2018
Назван самый привлекательный для туристов дом мира
13:28 20 августа 2018
Вологодские мошенники отправились в тюрьму за махинации с жильем алкоголиков
11:36 20 августа 2018
Пенсионеры стали чаще брать ипотеку
08:41 20 августа 2018
Медсестра свела пенсионеров с ума и захватила их дом
00:21 20 августа 2018
Прибалт выгодно купил квартиру с трупом бывшего владельца
12:58 19 августа 2018
Определены самые тихие города России