Квартиры в Москве станут непопулярными и подешевеют

Спрос на вторичное жилье в столице может в обозримом будущем заметно снизиться из-за угрозы введения новых антироссийских санкций и ослабления рубля. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в «Дом» в понедельник, 20 августа.

По данным аналитиков, июль оказался первым месяцем 2018-го, по итогам которого спрос на «вторичку» не превысил показатели за аналогичный период прошлого года. Эксперты считают, что основная причина снижения покупательской активности кроется в окончании ипотечного бума, в процессе которого реализовался отложенный спрос — на рынок уже вышли те, кто ожидал снижения ставок по кредитам.

В текущем месяце, полагают в «ИНКОМ», из-за угрозы введения санкций и падения курса национальной валюты покупатели недвижимости внесут на 5-10 процентов меньше авансов, чем в августе прошлого года.

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«Также не исключается, что после периода небольшого увеличения цен на вторичное жилье, наблюдавшегося с начала нынешнего года, недвижимость вновь начнет терять в стоимости, — отмечается в предоставленных материалах. — Однако первичный сегмент может пострадать от анонсированного введения очередных санкций еще больше. Так, если у банков возникнут проблемы с ликвидностью, то они, скорее всего, будут выдавать кредиты на покупку жилья на более жестких условиях, что приведет к уменьшению числа ипотечных покупателей и, как следствие, к возможным срывам сроков строительства среди тех девелоперов, кто в настоящее время осуществляет возведение новых жилых комплексов на средства дольщиков».

Ранее аналитики другой риелторской фирмы — «МИЭЛЬ» — заявляли о росте цен и увеличении спроса на вторичное жилье в Москве. По их подсчетам, за июль средняя цена предложения неновых квадратных метров прибавила около процента и составила 221 тысячу рублей. Объем предложения недвижимости тем временем уменьшился почти на пять процентов, до 39 тысяч объектов.