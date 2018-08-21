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Раскрыты сроки и размеры повышения тарифов ЖКХ

Минэнерго предлагает проиндексировать тарифы на оказание жилищно-коммунальных услуг с января 2019 года на 1,7 процента, а с июля — на четыре процента в связи с повышением ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы ведомства Вячеслава Кравченко.

«Мы предлагаем сделать индексацию с июля по инфляции — четыре процента — в соответствии с ранее принятыми решениями», — сказал Кравченко, отметив, что Минэкономразвития предлагает второе повышение тарифов на уровне 2,4 процента.

В Минэкономразвития в середине августа заявили, что увеличивать тарифы ЖКХ с 1 января 2019-го нужно частично, чтобы предотвратить «негативные тарифные последствия». До этого стало известно, что итоговая сумма в платежках ЖКХ может вырасти на два процента.

3 августа президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому нынешняя ставка НДС повышается с 18-ти до 20 процентов. По предварительным оценкам, увеличение НДС приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 миллиардов рублей в год.
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