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Предприимчивый россиянин нашел способ накупить жилья за счет государства

Полиция Гагаринского района Смоленской области выявила факт мошенничества с государственными жилищными сертификатами. Один из местных жителей в обход закона дважды получил сертификат в рамках целевой федеральной программы. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Как выяснили в полиции, сначала пенсионер 1949 года рождения получил по программе «Жилище» свой законный сертификат и оплатил им квартиру в городе Ярцево. Затем пенсионер передал жилье своим детям и переоформил на них право собственности на недвижимость.

Через два года мужчина еще раз обратился в районную администрацию за жилищным сертификатом, хотя права на это он уже не имел. Сертификат пенсионеру выдали, полученные денежные средства мужчина потратил на приобретение еще одной квартиры.

В отношении пенсионера заведено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.

В начале августа 2018 года общественный консультативный совет политических партий при Мосгордуме предложил сделать согласие опеки необходимым условием сделок с недвижимостью, заключаемых людьми старше 65-70 лет. «Сейчас в сфере жилья наблюдается очень много мошенничества в отношении пожилых людей, которые в силу семейных обстоятельств остаются одни, — прокомментировала инициативу один из ее авторов, адвокат Людмила Айвар. — Некоторые из них не в состоянии уловить тонкий момент обмана, который используют мошенники».
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