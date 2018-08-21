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Квартира россиян загорелась из-за черепахи

В одном из домов по улице Чехова в Таганроге произошел пожар. Причиной стало замыкание лампы, обогревающей аквариум с черепахой, в результате которого воспламенились находившиеся рядом вещи. Об этом сообщает региональный портал «Блокнот».

Инцидент произошел 20 августа. Хозяева квартиры на пятом этаже, в котором произошло возгорание, сразу вызвали пожарных, быстро справившихся с огнем.

Пожар незначительно повредил имущество в квартире, при этом аквариумная черепаха не пострадала.

При содержании черепах в аквариуме необходимо выдерживать определенный температурный режим, привычный теплолюбивым животным. Для этой цели используют мощные обогревающие лампы.

Замыкание электроприборов регулярно становится причиной пожара в многоквартирных домах. Так, в августе 2018-го загорелась 100-метровая квартира жителя Череповца. Причиной стало короткое замыкание в электроматраце, который на ночь включил владелец жилья. Огонь распространился более чем на десять метров.
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