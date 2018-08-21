В России начался отопительный сезон

В Ямало-Ненецком автономном округе Российской Федерации стартовал отопительный сезон. Об этом сообщает «Интерфакс».

19 августа начали работать котельные в селе Гыда, 22 августа подача тепла ожидается в селе Антипаюта, 25 августа — в селе Находка. К концу недели отопление включат еще в двух населенных пунктах, уточняет информагентство. В первую очередь к теплу подключают социально значимые объекты — детские сады, школы, больницы.

Отопительный сезон на Ямале обычно завершается к началу лета, а стартует — в конце августа. Самый теплый месяц года на территории автономного округа — июль, воздух прогревается до плюс 30 по Цельсию.

При этом температура опускается ниже нуля даже в летние месяцы. Так, в июне 2016 года местные власти возобновили отопительный сезон в городе Ноябрьск, поскольку на его территории прошел снегопад, и температура воздуха упала до минус двух градусов. Заморозки были вызваны вторжением арктических холодных масс и продолжались несколько дней.