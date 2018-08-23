Сердобольные дачники поймали вора и заставили его поесть

В Омской области дачник самостоятельно задержал вора, пытавшегося проникнуть в его дом. Мужчина — бывший десантник — планировал сразу вызвать на место полицейских, но передумал и решил сначала накормить преступника — тот показался ему слишком худым. Об этом сообщает портал Om1.ru.

Вор был пойман 65-летним бывшим военным в садовом товариществе «Урожай» — мужчина нейтрализовал злоумышленника, использовав приемы самообороны. Затем он начал звонить в полицию, но увидев голодные глаза вора, принял решение его накормить и уже потом сдать правоохранителям.

Как рассказали порталу в областной прокуратуре, в отношении 29-летнего мужчины, который ранее был судим и не имел определенного места жительства, возбудили уголовное дело.

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Позже выяснилось, что за сутки до атаки на дачу бывшего десантника он успешно ограбил другой дом в соседнем СНТ «Станционник-1». В полицию обратились родственники пострадавшей пенсионерки-дачницы. По их словам, поздним вечером в дом женщины постучал неизвестный и попросил поесть. Женщина сжалилась и открыла дверь, после чего незнакомец приставил ей к горлу нож и потребовал денег. Омичка отдала ему 200 рублей и, обратив внимание на жалкий вид злоумышленника, предложила ему поесть. Вор не стал отказываться, поел, забрал деньги, раритетный радиоприемник и телефон и ушел. Пострадавшая сама дала ему в дорогу остатки еды и бутылку водки.

Злоумышленнику грозит тюремное заключение на срок до 12 лет.

Неделей ранее в Сургуте с дачным вором также произошел курьез: мужчина забрался в чужой дом, похитил ценные вещи, продал их и на вырученные деньги купил алкоголь. Потом он решил вернуться в тот же дом за новой порцией добычи, но неожиданно уснул. Спящего преступника застала хозяйка, она вызвала на место полицию. Мужчину задержали.