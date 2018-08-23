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Зону с экстремально быстро дорожающим жильем нашли в Москве

Стоимость жилья в столичном районе Очаково-Матвеевское, расположенном на западе города, за год к августу 2018-го выросла на 32 процента. Об этом свидетельствуют материалы аналитического центра Est-a-Tet, предоставленные «Дому».

Столь существенному увеличению способствовало появление на рынке новых проектов с более высокой, чем в среднем в этой зоне, ценой квадратных метров. Сейчас «квадрат» в Очаково-Матвеевском стоит 280 тысяч рублей. Аналогичная ситуация сложилась и в Пресненском районе, где в реализацию поступили жилые комплексы Capital Towers, «Дом Наркомфина» и Edison House. В результате цены на жилье здесь увеличились на 23 процента за год, до 578 тысяч рублей за метр.

В массовом сегменте наибольший прирост средней стоимости жилья показал район Ховрино — на 23 процента, до 147 тысяч рублей за квадратный метр. Если рассматривать элитный сегмент столицы, то заметнее всего цены выросли, помимо Пресненского, в Тверском районе — на 30 процентов, подсчитали в Est-a-Tet.

Ранее сообщалось, что самым популярным среди покупателей нового жилья районом Москвы является Солнцево. Новоселов сюда влечет низкая стоимость квартир, а также перспектива улучшения транспортной доступности — в 2018 году в районе ожидается открытие двух станций метрополитена.
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