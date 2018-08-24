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Россиян предупредили о возможном росте цен на недвижимость

Цены на недвижимость в России могут вырасти из-за ослабления рубля и увеличения стоимости строительных материалов. Об этом заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на состоявшейся в пятницу, 24 августа, конференции «Девелопмент: перезагрузка», передает «Интерфакс».

«Сейчас всех волнует вопрос, что же будет с ценой на рынке недвижимости, однако мы не видим тенденции для увеличения стоимости новостроек из-за принятия нового закона о долевом строительстве, — цитирует чиновника агентство. — В то же время видна тенденция увеличения цены из-за денежных процессов, связанных с курсом рубля».

По мнению Тимофеева, стоимость новостроек может возрасти из-за увеличения цен на стройматериалы и затрат застройщиков на зарплаты рабочим.

Ранее своим прогнозом по рынку столичной недвижимости поделилась известная телеведущая Ксения Собчак. По ее мнению, в ближайшие два года стоимость московских квартир, за исключением эксклюзивных предложений, будет падать. Собчак также посоветовала своим подписчикам в Instagram выбирать жилье с отделкой и системой кондиционирования.
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