Голоса заставили россиянина заварить дверь соседям

В Липецке сотрудники полиции задержали мужчину, пытавшегося сварочным аппаратом заварить входную дверь соседской квартиры. Об этом сообщает городской портал Gorod48.ru.

Злоумышленника пытались самостоятельно остановить жильцы дома, расположенного на улице Юбилейной, но он продолжил работы, заявив, что поступить столь странным образом ему велели неизвестные голоса. Они же якобы велели мужчине наглухо закрыть собственную квартиру, но он не смог выполнить приказ, так как его дверь сделана из дерева.

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Сварщика доставили в полицию, где он пообещал больше не брать в руки сварочный аппарат. Соседи предполагают, что у мужчины случился приступ белой горячки.

Алкогольный делирий, который традиционно называют белой горячкой, часто сопровождается слуховыми и зрительными галлюцинациями. Весной 2018-го в деревне под Рязанью офицеры СОБР ликвидировали открывшего по ним огонь мужчину, который пил несколько дней и вел себя неадекватно — стрелял по «чертям» из охотничьего ружья. Применение оружия сотрудниками СОБР тогда было признано законным и правомерным.