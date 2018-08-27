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Арендаторы превратили квартиру в казино и отделались штрафом

В городе Всеволожске Ленинградской области суд вынес приговор двум жителям Санкт-Петербурга, открывшим игорный клуб в съемном жилье. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

Александра Сперанского и Наталью Алешину признали виновными в незаконной организации азартных игр. Каждый из них выплатит в пользу государства штраф в размере 100 тысяч рублей.

Как выяснилось в ходе следствия, в период с 1 апреля по 25 июля 2017 года Сперанский арендовал квартиру на одной из улиц города Сертолово, завез и установил в ней 32 игровых автомата. Открыв казино, мужчина и его подруга Алешина управляли им вместе: встречали игроков, принимали у них денежные средства и организовывали игры.

Обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном, активно сотрудничали со следствием, отмечается в сообщении. В результате суд вынес им относительно мягкий приговор.

Ранее аналогичный случай был зафиксирован в Санкт-Петербурге: местную жительницу осудили за организацию подпольного казино в съемной квартире.

По закону с 1 июля 2009 года любая игорная деятельность, за исключением букмекерских контор, тотализаторов и лотерей, в России может осуществляться только в четырех специальных зонах: в Калининградской области («Янтарная»), Алтайском крае («Сибирская монета») и Приморском крае («Приморье»), а также в Краснодарском крае («Азов-Сити»).
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