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Россиянка попыталась сдать квартиру и обеднела

В Костроме сотрудники полиции разыскивают женщину, обманувшую местную жительницу на 43 тысячи рублей. Мошенница выманила у нее деньги, притворившись потенциальной квартиросъемщицей, сообщается на сайте областного управления МВД.

Как выяснили правоохранители, потерпевшая разместила на популярном интернет-ресурсе объявление о сдаче в аренду своей квартиры. Практически сразу на указанный в публикации телефон поступил звонок от неизвестной женщины. Она рассказала, что переезжает в город вместе с мужем и нуждается в жилье. Предложенный вариант ее якобы устроил и потому женщина предложила сразу перечислить хозяйке предоплату в размере 10 тысяч рублей, чтобы квартира «не ушла».

Спустя несколько минут потенциальная квартирантка вновь вышла на связь и, сославшись на технические перебои, попросила провести операцию посредством банкомата. Хозяйка пришла в кредитное учреждение, набрала на клавиатуре банкомата продиктованную злоумышленницей комбинацию цифр и в результате с ее счета списали 43 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, «квартиросъемщицу» ищет полиция.

В конце июля текущего года в Москве были задержаны мошенницы, попытавшиеся снять 870 миллионов рублей с чужого счета. Одна из них предъявила паспорт на имя клиентки банка и нотариально заверенную доверенность на третье лицо для распоряжения и снятия со счета денежных средств. Женщин позже отыскали в районе Хамовники.
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